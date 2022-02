29 kjøpsanbefalinger før kvartalsresultat i morgen

Disney rapporterer tall for fjerde kvartal onsdag og investorer så vel som Wall Street-analytikere må se etter abonnementstall som viktigste parameter for suksess.

På strømmetjenesten sin har Disney nå lansert Boba Fett som det største nye navnet, sammen med Beatles-dokumentaren Get Back og Marvel-superhelten Hawkeye.

Dersom antall abonnenter øker vil det kunne gi noe trygghet i en sektor som fikk seg en real trøkk da Netflix skuffet stort med sine tall for et par uker siden, og aksjen stupte 21 prosent på én dag.

Skuffende abonnementsvekst sendte strømmegiganten Netflix ned over 20 prosent i torsdagens etterhandel på Wall Street. Det er i Asia skoen trykker.

Disney må ifølge Factset-estimater nå 8,5 millioner nye abonnenter eller mer. Det gir en total på 127 millioner abonnenter ved utgangen av fjoråret – og halvveis til målet for 2024. Selskapet guidet senest i november 230-260 millioner abonnenter innen 2024.

Analytikerne peker imidlertid på at Disney-aksjen er et tryggere alternativ enn Netflix, fordi Disney har et enormt nettverk av fornøyelsesparker å falle tilbake på dersom strømmetjenesten ikke betaler seg som ventet.

Inntektene fra fornøyelsesparkene er ventet å stige med hele 76 prosent til 6,3 milliarder dollar.

Resultat pr. aksje er ventet til 63 cent pr. aksje og inntekter på 20,9 milliarder dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

Av 37 analytikere har 29 kjøpsanbefaling på Disney-aksjen. 8 anbefaler hold og ingen salg. Gjennomsnittlig kursmål er på 191,13 dollar – 34,1 prosent over dagens kurs.