TV 2 har inngått Norges største sportsproduksjonsavtale, delt mellom de to selskapene NEP og DMC in Sports, ifølge en pressemelding.

Til sammen skal de to selskapene årlig produsere 1015 kamper fra en lang rekke idretter fra 2023 og frem til 2028. Alle kampene skal vises hos TV 2.



– TV 2 er hjemmebanen for norsk idrett i årene som kommer. Produksjonsselskapene er viktige partnere for oss når vi skal skape større oppmerksomhet rundt norsk idrett. sier Jens C. Knudsen, leder for produksjonsmodeller og partnerskap i TV 2.

NEP skal i hovedsak produsere Eliteserien, deler av OBOS-ligaen og noe annen fotball, mens DMC skal produsere deler av OBOS-ligaen, ishockey, håndball og øvrige hall-idretter.