Enighet mellom NRK og Norwaco om strømmeavtale

NRK og rettighetsorganisasjonen Norwaco har siden i fjor høst forhandlet om hva som er rimelig betaling for at NRK kan la eldre programmer fra før 1. januar 2015 være åpent tilgjengelig i strømmetjenestene NRK TV og NRK Radio.

Mandag kom partene til enighet om en ny avtale.

– Dette gir publikum enda bedre tilgang til NRK-arkivet og dermed vår felles historie. Vi har nå mer enn en halv million TV- og radioprogrammer tilgjengelig, sier direktør Øyvind Lund i Strategi- og mediedivisjonen i NRK i en pressemelding.

Det inkluderer programmer og TV-serier som «Kodenavn Hunter», «Offshore», «Størst av alt», «Berlinerpoplene», samt de klassiske julekalenderne «Jul i Skomakergata», «Jul i Blåfjell» og «Jul på Månetoppen».

Avtalen omfatter også musikkprogrammer, dokumentarinnhold, barneprogrammer og innhold som kan ha lokal verdi eller betydning for den enkelte seer eller lytter.

– Etter drøyt to år med en tidsavgrenset arkivavtale er det særlig fint at arkivavtalen igjen dekker alle eldre TV- og radioprogram uten begrensninger, og at avtalen også er utvidet til å dekke arkivprogram for perioden 1997-2014, sier Norwaco-direktør Elin Urkedal.

Avtalen gir dessuten NRK rett til å bruke klipp i nye produksjoner på radio, TV og nett og på NRKs egne plattformer og i sosiale medier.

