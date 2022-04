Prishopp fører til kutt i strømme-TV

Da coronaviruset gjorde sitt inntog våren 2020, ble folk værende hjemme store deler av døgnet. Det førte til en eksplosiv vekst i bruk av strømmetjenester.

Netflix, HBO, Viaplay, Disney+, TV 2 Play, Amazone Prime og Apple TV var bare noen av aktørene som nøt godt av nedstengningen.

Listen over tilbydere er enda lenger enn de syv, om man inkluderer Discovery+, Paramount+, Strim fra RiksTV, Eurosports strømmetjeneste og Rakuten TV.

Må skille seg ut

Konkurransen er beinhard og strømmeaktørene har blitt mange. Men flere av dem tilbyr nærmest de samme filmene og seriene.

For å skille seg ut, produserer strømmeaktørene sine egne serier og filmer, men det er dyrt. Flopper en produksjon, rammer det bunnlinjen direkte.



Samtidig er det en annen utfordring. Har man ikke noe eksklusivt eller stadig nytt å by på, forsvinner abonnentene fort.

Nå registrerer analyseselskapet Kantar, som undersøker folks medievaner i en rekke land, at flere reduserer antall strømmetjenester de abonnerer på.



Det er ikke godt nytt for de globale medieselskapene som er notert på børsen. Den største aktøren av dem alle, Netflix, offentliggjør sitt resultat for første kvartal tirsdag 19. april.

Negativ abonnementsutvikling

Som en liten smakebit på hva investorene kan vente seg, har Kantar allerede registrert at antall husholdninger i Storbritannia som har minst ett strømmeabonnement, falt med 215.000 i årets tre første måneder.

Nedgangen er et brudd med en oppadgående trend som har vart i ett tiår, skriver The Guardian.

Kantar-rapporten viser at 16,9 millioner husstander i Storbritannia har minst et strømmeabonnement, og at de husholdningene som har strømmeabonnement, i snitt har 2,4 abonnement hver.