Rekordomsetning for Tono

Det var de sterke resultatene fra kringkasting og musikk- og filmstrømmetjenester som bidro til den høye omsetningen, skriver Tono i en pressemelding.

Tono er en kollektiv forvaltningsorganisasjon og et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av norske komponister, musikktekstforfattere og musikkforlag. De avregner alle inntekter videre til rettighetshavere i fremførte musikkvern i inn- og utland.

– Det er hyggelig å kunne melde om rekordomsetning for 2021, samtidig som vi er smertelig klare over at det andre året med pandemitiltak var svært vanskelig for de fleste av Tonos medlemmer. Det merkes også på Tonos konsertinntekter, som var på 43,7 millioner kroner, det laveste siden 2010, sier administrerende direktør i Tono, Cato Strøm.

NTB