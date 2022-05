Kurt Nilsens juleturné fikk for mange penger

Til sammen ble det bevilget mer enn 1,8 milliarder fra Kulturdepartementets stimuleringsordning til den koronarammede kultursektoren, skriver VG.

Stimuleringsordningen ble blant annet brukt til å gjennomføre arrangementer som ble rammet av begrensninger på antall publikummere som følge av smittevernregler.

Norsk kulturråd har bedt minst 360 søkere om å betale penger tilbake, viser en oversikt VG har fått av Kulturrådet.

En av dem er Kurt Nilsen, som gjennom selskapet Tune-In AS der Nilsen er deleier, fikk 13,3 millioner til å gjennomføre juleturneen i 2020. Da regnskapet ble gjort opp viste det seg at Tune-In AS måtte gi avkall på 1,74 millioner av beløpet de først ble tildelt.

– Vi måtte søke per budsjett, på det vi antok det kom til å bli, før alt ble gjennomført. Så måtte vi rapportere senere hvordan det faktisk ble, sier Jan Fredrik Karlsen, daglig leder i Tune-In og Nilsens manager til VG.

Til sammen er det avkortet 137,4 millioner fra stimuleringsordningen – altså omkring 7 prosent av totalsummen.

