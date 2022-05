Denne gang er det Pink Floyd som er i samtaler om et rettighetssalg.

Bloomberg var den første til å melde at et salg var på trappene, og antydet at prisen kunne gå så høyt som 500 millioner dollar.

Finanskanalen hadde snakket med tre kilder som kunne opplyse om at representanter for det britiske bandet hadde innledet dialog om muligheter for salg av bandets rikholdige musikkatalog.

Band for rekordbøkene

Nå melder Financial Times at det er de to musikkgigantene Warner Music og BMG som er i førersetet i diskusjonene.

Bandet ble stiftet i 1965 og fikk sine første store hiter i 1967.

I 1973 slapp bandet sitt kritikerroste og mestselgende album «Dark Side of the Moon». Det er et av historiens mest solgte album.

Pink Floyd har solgt 65 millioner album bare i USA.

En av mange som selger

Om Pink Floyd kommer til enighet med sine motparter, går rockegruppen inn i rekke av mange kjente band som solgt sine musikkrettigheter de siste årene.

Bob Dylan har solgt sine rettigheter til Sony Music for 150 millioner dollar og samme plateselskap bladde opp over en halv milliard dollar for musikken til Bruce Springsteen.