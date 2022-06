Tom Cruise kan sette rekord med ny Top Gun-film

Den nye Tom Cruise-filmen «Top Gun: Maverick» har spilt inn 19,3 millioner dollar i forhåndsvisninger, og ligger med det an til å passere 100 millioner dollar premierehelgen. Det vil i så fall bli første gang den amerikanske filmstjernen passerer den milepælen.

Cruise skal visstnok ha fått 13 millioner dollar på forhånd for den nye «Top Gun»-filmen, men kan i tillegg få flere titalls millioner i billettbonuser for å nå visse inntjeningsnivåer.

Utsatt i to år

Oppfølgeren til 1986-kassasuksessen «Top Gun» er blitt utsatt med to år på grunn av pandemien, men ligger likevel an til å kanskje bli Cruises største suksess. Etter forhåndsvisninger på tirsdag og torsdag, hadde filmen spilt inn 19,3 millioner dollar. Dette gjør filmen til den mest innbringende forhåndsvisningen noensinne for Paramount, skriver MarketWatch.

Hittil har «War of the Worlds» (Klodenes kamp) stått for den mest innbringende premierehelgen for Cruise, med en inntjening på 64,8 millioner dollar over tre dager i 2005.

Til sammen har 59-åringens filmer hentet inn over 10 milliarder dollar fra kinoer over hele verden siden 1981.

– Godt over 100 mill.

Da den første «Top Gun»-filmen hadde premiere i 1986 lå inntjeningen på 8,1 millioner dollar, som blir rundt 21,6 millioner dollar i dag.

Ifølge Marketwatch venter konservative kino-analytikere at «Top Gun: Maverick» vil spille inn minst 92 millioner dollar i USA i løpet av premierehelgen, mens andre spekulerer i om filmen kan hente inn så mye som 125 millioner dollar.

– På dette tidspunktet ser jeg veldig liten grunn til ikke å forvente en innenlandsk premierehelg på godt over 100 millioner dollar, en milepæl som filmen sannsynligvis vil nå i løpet av de tre første dagene, sier Shawn Robbins, sjefanalytiker hos BoxOffice.com til CNBC.

«Mission: Impossible – Fallout», som ble utgitt i 2018, er Cruises mest innbringende film hittil, med 220 millioner dollar i USA og 791,1 millioner dollar globalt.