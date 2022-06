All I want from Carey is royalties

I 1994 slapp Mariah Carey hiten «All I want for Christmas is you». Fortsatt den dag i dag topper hun listene rundt juletider og inntektene fra sangen har ikke tørket inn. Snarere tvert imot, ettersom strømming er mer vanlig i dag enn før.

Men året før Careys låt gikk til topps på salgslistene, var det et band som slapp en sang med akkurat samme tittel.

Vince Vance & The Valiants spilte inn låten «All I want for Christimas is you» i et studio i Nashville, og den klatret inn på noen countrymusikklister.

I følge søksmålet, skrev Andy Stone låten i 1989, sammen med Troy Powers. Nå krever Stone å bli registrert som medkomponist på Careys superhit.

Millioner av treff

Et søk på Spotify viser at Stones versjon med gruppen Vince Vance & The Valiants har i overkant av fire millioner avspillinger.

Hvor mange av brukerne som egentlig har søkt etter Careys låt, er uklart, men andre låter av bandet har bare mellom 11.000 og 90.000 avspillinger.

Careys låt har rundet godt over én milliard avspillinger, bare på Spotify. Tar man med strømminger fra alle andre tjenester, så er tallet langt høyere.

ET STYKKE BAK: Vince Vance & The Valiants låt med tittelen «All I want for Christmas is you» har rundt fire millioner avspillinger på Spotify. Careys låt har mer enn én milliard. SKJERMBILDE: SPOTIFY

Stone forsøkte i april i fjor å komme til enighet med Carey utenfor rettsapparatet, uten å lykkes.

Derfor har han nå anlagt et søksmål mot sangerinnen, medkomponisten Walter Afanasieff og plateselskapet Sony med krav om royaltyinntekter.



En annen sang

Ikke ligner sangene på hverandre og teksten er komplett ulik. Det eneste som er likt, er tittelen.

Stone krever at en domstol straffer de saksøkte, og ber retten fastsette en erstatning på 20 millioner dollar.

Han har fått med seg to advokater på søksmålet. En av dem, Andrew C. Abrams har tidligere påtatt seg oppdrag for artister mot musikkindustrien og oppnådd forlik ved tvister.