– At festivaler og konserter går så bra, tyder på at mange har fått litt brakkesyke etter to år med oppussing og sofatilværelse med familien, sier leder Kjetil Bøe for Bankaxept i en pressemelding.

I juni omsatte festivalene for 140 millioner kroner. Det er 85 millioner kroner mer enn i juni i normalåret 2019.

Veksten er beregnet ved å sammenligne festivalene som har vært arrangert både i 2019 og i 2022, blant andre Bergenfest, Tons of Rock, Over Oslo, Piknik i parken, Kadetten og noen til, opplyser Bankaxept.

Noe av årsaken til veksten er at det i år arrangeres flere festivaler enn noen gang, ifølge markedsansvarlig Johannes Øvland i Espos. De leverer terminaler og annet utstyr til de fleste festivalene i Norge.

– Dette blir trolig sommeren med flest festivaler og konserter noen gang, sier Øvland.

NTB