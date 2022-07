Billettsalg til konserter og festivaler er en stor inntektskilde for musikere. Da coronapandemien inntraff og det ble satt begrensninger for hvor mange mennesker som kunne samles på et sted, ble det bråstopp for alle som drev med slik virksomhet. For å holde hodet til Kultur-Norge over vann, satte staten opp en ordning der artister og andre kunne søke om coronastøtte.

Indiepop-bandet Highasakite var blant de som mottok coronastøtte både i 2020 og 2021, og mottok begge ganger i overkant av 2 millioner kroner. I 2021 fikk de innvilget 2,14 millioner kroner i støtte.

Samme året gikk bandet 2,23 millioner kroner i overskudd. De totale driftsinntektene kom på 11,12 millioner kroner, og bandet hadde driftskostnader på 8,27 millioner kroner.

Highasakite (Mill. kr.) 2021 2020 Driftsinntekter 11,1 5,4 Driftsresultat 2,9 2,8 Resultat før skatt 2,9 2,8 Årsresultat 2,2 2,2

Highasakite har vunnet flere Spellemannspriser i kategorien «Beste Popband», og er best kjent for sanger som «Lover, Where Do You Live?» og «Samurai Swords». Det har dog ikke alltid vært søt musikk innad i bandet. I 2018 og 2019 gikk de da fem medlemmene til retten over opphavsrettighetene til bandnavnet. Tvisten ble avgjort og retten bestemte at vokalisten Ingrid Helene Håvik alene hadde rettighetene til varemerket Highasakite.

I dag består bandet av de to grunnleggende medlemmene, vokalist Håvik og trommist Trond Bersu.