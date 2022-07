Etter et heller labert 2020 med få konserter, tok inntektene seg kraftig opp i 2021 for Øystein Sunde og hans Spinner Records, viser fjorårsregnskapet som nå er offentliggjort i Brønnøysundregistrene.

7,8 millioner kroner var nesten en firedobling fra de 2,1 millionene året før, men det var likevel et lite stykke opp til topplinjerekorden på 10,1 millioner kroner fra 2019.

Et minusresultat før skatt på nesten 40.000 i 2020 ble snudd til drøye 660.000 kroner i fjor. Årsresultatet på 267.000 kroner ble tilført egenkapitalen som ved utgangen av fjoråret utgjorde 7,3 millioner av totalbalansen på 7,9 millioner kroner.

Av driftskostnadene på 7,2 millioner utgjør drøye 3 millioner kroner honorarer til Sunde, som i tillegg tok ut en årslønn på 337.500 kroner. I 2020 var honoraret 1,3 millioner av driftskostnader på 1,9 millioner kroner.

Kjører lav risiko

75-årige Sunde er høyst nøktern med sine investeringer. En aksjepost i Ocean Energy var bokført til 72.000 kroner, mens posten i Ordentlig Radio står i null.

Den folkekjære artisten fra Skarnes kjører lav risiko, og Spinner Records hadde ved utgangen av 2021 over 6 millioner kroner i banken. Selskapet har ingen langsiktig gjeld, og den kortsiktige ble nesten halvert fra én million i 2020 til 567.000 kroner ved utgangen av fjoråret.

Fjorårets oppsving for selskapet kom etter at Sunde fra august til november dro 36 visninger av forestillingen «Karusellskapssyk» på Chat Noir, akkompagnert av bluegrass-bandet «Meget i sløyd.»

«Etter at han har gått der oppe på Skarnes og sparka småstein i et og halvt år, og avlyst premieren 7-8 ganger, var han tydeligvis klarere enn blekk for å møte sitt publikum igjen», skrev Nettavisen og trillet terningkast 5, i likhet med Aftenposten og Dagsavisen.

Ut på veien igjen

Da Sunde signerte avtalen med Chat Noir, var han ifølge teatret klar på frustrasjonen som hadde bygget seg opp under coronatiden.

«Å gå ut og inn av hobbyrommet i seks måneder og møte seg sjøl i døra, kan ta på den mest ihuga modellbygger. Men nå får det fanken fære meg være nok», sa artisten.

I tillegg til å ha dratt ut på veien med «Karusellskapssyk», turnerer Sunde i år med Ingrid Bjørnov og deres «musikalske kapplek med nypolert piano og et nødvendig antall gitarer», som det fremgår av Ticketmasters billettsider.

Styreleder Øystein Sunde er registrert med 10 prosent av aksjene i Spinner Records, mens kona Gudrun og barna Torbjørn og Turid eier 30 prosent hver.