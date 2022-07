«Kompani Lauritzen» og «Parterapi», med henholdsvis Dag Otto Lauritzen og Kevin Vågenes i spissen, er to av de mest populære TV-programmene i Norge de siste årene. Begge er produsert av Seefood, et TV-produksjonsselskap med komikerne og filmskaperne Espen Eckbo og Kristian Ødegård på eiersiden.

Stor suksess på TV betyr som regel store penger i kassen, og Seefood kunne i 2021 innkassere sitt beste resultat noensinne. Resultatet er en økning på 60 prosent fra 2020.

Holdingselskapet er delt (nesten) broderlig mellom Eckbo, Ødegård og regissør Aleksander Herresthal. De to sistnevnte eier på merket 31 prosent av Seefood Holding, mens Eckbo eier én aksje mer enn de andre, og sitter på 31,001 prosent av aksjekapitalen.

Rekordomsetning

Som følge av rekordresultatet er det tatt ut et utbytte på over 25 millioner kroner i 2021. Ingen av dem har tatt ut lønn direkte fra selskapet, men fakturert med sine respektive foretak. Totalt fakturerte de for 5,5 millioner kroner i 2021, en økning på 1,5 millioner fra 2020.

Seefood omsatte for rett i underkant av 177 millioner kroner i 2021, den klart høyeste omsetningen i selskapets 20 år lange historie. 163,6 millioner av inntektene kom fra film- og TV-produksjonsselskapet Seefood TV, mens resten kom fra Seefood Scene.



Konsernet fikk i 2021 over 6,4 millioner kroner i offentlig tilskudd fra Norsk Filminstitutt til produksjon av seriene.

BIDRAR TIL REKORD: Kristian Ødegård er programleder i «Kompani Lauritzen» sammen med Dag Otto Lauritzen. Foto: TV 2

Suksessprogram bidro

Det er produksjonen av TV-suksessen «Kompani Lauritzen» på TV 2 som har vært selskapets største prosjekt i 2021. Innspillingen av tredje sesong, der blant andre justisminister Emilie Enger Mehl og hotellarving Emilie Stordalen deltok, fant sted i løpet av høsten.

I tillegg ble det spilt inn en ny sesong av den populære julenissekalenderserien til Eckbo og Ødegård – «Nissene i bingen» – som satte strømmerekord på Discovery+.

Selskapet produserte flere andre TV-programmer gjennom året, deriblant «Huskestue», som har vært vist på TV 2 siden 2015. Seefood produserte også «Parterapi» med Kevin Vågenes for NRK før det ble rundet av i 2020.

Sikter mot å utvide

I selskapets årsberetning skriver de tre hovedaksjonærene at etterspørselen etter deres innhold øker, og de forventer å ekspandere produksjonen:

«Selskapet opplever god etterspørsel fra norske aktører etter vårt innhold, og ser dessuten en tiltakende interesse fra utlandet for mange av våre formater. Det gir godt grunnlag for en mulig utvidelse av forretningsvirksomheten», står det i rapporten.

Finansavisen har vært i kontakt med daglig leder Aleksander Herresthal, som ikke ønsker å kommentere saken.