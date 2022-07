Hvor mye ville du gitt for en overdel til en kjeledress som har tatt turen fra jorden til månen og tilbake igjen?

Selv det kjente auksjonshuset Sotheby’s slet med å anslå en pris på plagget fra astronaut Buzz Aldrins private samling av gjenstander fra måneferden i 1969.

Et sted mellom én og to millioner dollar trodde man plagget ville gå for, men det vinnende budet ble høyere.

Fikk 8,2 millioner dollar

Utropsprisen var 500.000 dollar, men det tok ikke lange stunden før man passerte millionen.

Etter noen minutters budgivning, slo auksjonariusen hammeren tre ganger da ingen ville gå høyere enn 2.250.000 dollar. Legger man så til honoraret Sotheby’s skal ha, ble sluttsummen 2.772.500 dollar.

Det er den høyeste prisen som noen gang er betalt for en gjenstand som har vært i verdensrommet, og var en av 70 gjenstander som auksjonert bort fra Aldrins samling.

Totalt innbrakte auksjonen nesten 8,2 millioner dollar for selgeren.

Sammen med kjeledressjakken følger det med et brev signert astronauten selv, som bekrefter plaggets autentisitet.

KOMFORTABEL OM BORD: Buzz Aldrin skiftet til disse da Apollo 11 var på vei til og fra månen. Han brukte plaggene i seks dager. De var spesiallaget og blant belagt med teflon for å hindre at klærne tok fyr. Foto: NTB

Eksklusive merker

På en rekke historiske bilder fra ferden kan man se Aldrin bære plagget om bord på Apollo 11. Jakken var en del av utrustningen astronautene bar, og er spesiallaget av B. Welson Company på oppdrag fra Nasa.

Romfartsorganisasjonens emblem er påsydd jakken, det samme er det offisielle merket for selve Apollo 11-oppdraget og et navnemerke hvor det står E. Aldrin.

Buzz er bare hans kallenavn. Den kjente astronautens navn er Edwin Eugene Aldrin Jr.

Under selve utskytingen var han og hans to co-piloter Neil A. Armstrong og Michael Collins, kledd i trykkdrakter. Men da de først var kommet i bane, på vei mot månen, skiftet mannskapet til mer komfortable klær, blant annet jakken som nå er auksjonert bort.

Brannsikkert plagg

Resten av klærne og de spesiallagde skoene som astronautene brukte på ferden, tilhører samlingen til National Air & Space Museum i USA. Museet har blant annet buksene som hørte til kjeledressen. Så jakken som nå er solgt, er svært unik.

Klesplagget er laget av brannhemmende materiale, og er spesialsydd slik at viktig utstyr kunne kobles til astronautene for å gjøre målinger, uten at man måtte ta av seg plagg.

Jakken har vært i Aldrins private samling siden han kom tilbake til jorden 24. juli 1969.

92 år gamle Buzz Aldrin er den siste gjenlevende astronauten fra Apollo 11-ferden. Armstrong, som var første mann til å sette sine ben på månen, døde i 2012. Collins gikk bort i fjor vår.