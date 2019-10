Ny Banksy-verdensrekord

Sotheby's satte verdensrekord for et Banksy-kunstverk idag da bildet Devolved Parliament gikk for 8,5 millioner pund, tilsvarende 96 millioner kroner - pluss salær. Det er seks ganger mer enn den gamle rekorden fra 2008.

«Devolved Parliament» var ventet å sette prisrekord og 1.000 sikkerhetssjekker skulle sørge for at Banksy ikke ødela sitt eget bilde på auksjon igjen.

Bildet, som er et enormt maleri av det britiske parlamentet i spørretimen, men med sjimpanser som parlamentsmedlemmer, hadde en antatt pris på mellom 1,5 og 2 millioner pund, eller altså mellom 16 og 22 millioner kroner.

Det var med det et stykke opp fra kunstnerens andre bilder, som de siste årene har blitt handlet til mellom 4 og 5 millioner kroner pr. stykk.

Rekorden er fra 2008, da «keep it spotless» ble solgt for knappe 14 millioner kroner.

Streng sikkerhet

Det forrige salget til Banksy fikk også en frisk pris, og ble solgt for 1 million pund, eller rundt 11 millioner kroner, men fikk mest oppmerksomhet fordi kunstneren lot bilde bli makulert rett etter auksjonsslutt. Noe som igjen skal ha doblet bildets - eller levningene av det - verdi, ifølge kunstkjennere.

For å unngå at det samme skjedde igjen med det enorme bildet av parlamentet, som måler 4,5 meter ganger 2,7 meter, hadde auksjonshuset Sotheby`s visstnok gjennomført svært mange og omstendelige sikkerhetssjekker.

Tidsaktuelt

Selv om enkelte norske og utenlandske medier har hevdet at maleriet er satire rundt Brexit og kaoset som preger britisk politikk om dagen, ble maleriet malt for 10 år siden.

Timingen for salget derimot er påtagelig, med tanke på at det er under en måned til Storbritannia skal være ute av EU.

Det har aldri vært et bedre tidspunkt for å auksjonere bort dette bildet enn nå, uttalte Alex Branczik, europeisk sjef for kontemporær kunst ved Sotheby`s til Huriyet Daily News.

Selv hadde kunstneren sagt lite, men ga en kommentar da bildet ble stilt ut i vår.

«Jeg lagde dette for ti år siden. Bristol Museum har bare puttet det i utstillingen sin for å markere Brexit-dagen. Dere kan le nå, men en dag er det ingen som styrer»