Genialt førstekjøp av kunst

Hvert år omsettes det kunst for rundt 2 milliarder kroner i Norge, ifølge tall fra Kulturrådet. Her er historien om fem kunsteksperter og deres første private kunstinvestering:

Det er som med aksjer: Noe går til himmels, andre brenner opp.

GULL FOR SUNE NORDGREN: Verdifull «Opera» Faksimile

Ellen K. Willas

Hun var aksjemegler, men startet etter hvert et kunstgalleri.

I dag bor hun i Stockholm og formidler originalverk for mange av fotografene som stiller ut på Fotografiska.

– Det første kunstkjøpet som gjorde at pulsen min steg, var et fotografi, forteller Willas.

Hun viser til edition #24 av 25 av «The woman who died in her sleep» fra 1972, av den amerikanske fotografen og professoren Jeffery Silverthorne.

Prisløft for kunst Sotheby's Mei Moses-indeks, som måler prisutviklingen i det internasjonale kunstmarkedet, har siden 1950 steget med 8,8 prosent i snitt pr. år.

Den har dessuten svingt langt mindre enn de store børsindeksene.

I fjor var avkastningen 10,6 prosent, det er mer enn noen annen aktivagruppe, ifølge Wall Street Journal. Wall Street Journal.

Om jeg hadde fulgt intuisjonen da jeg oppdaget det (..), hadde jeg spart mye penger Ellen K. Willas

Hun kjøpte det på Paris Photo i 2012.

– Det kostet nesten et sekssifret beløp, rett oppunder 100.000 kroner. Om jeg hadde fulgt intuisjonen da jeg oppdaget det noen år tidligere, hadde jeg spart mye penger.

FLYTTER: - «The woman who died in her sleep» står foreløpig på benken vaskerommet så jeg kan se henne hver dag, sier Ellen K. Willas. Foto: Jeffery Silverthorne, faksimile

Jeg husker at jeg tenkte at dette er må være det ultimate fotografiet Ellen K. Willas

Willas ble oppmerksom på Silverthorns serie «The Morgue» fra begynnelsen av 70-tallet noen år tidligere.

FRA FINANS TIL KUNST: Ellen K. Willas Foto: Charlotte Wiig

– Jeg husker at jeg tenkte at dette er må være det ultimate fotografiet. Silverthorne var knapt 25 år da han fikk tillatelse fra Riksadvokaten på Rhode Island til å fotografere i statens likhus. De som lå der, hadde omkommet under ukjente eller voldelige omstendigheter. Denne kvinnen døde mens hun sov. Hennes positur er avslappet og jeg synes hun er svært vakker, mens de brutale sporene etter obduksjonen forteller sin tydelige historie.

Stort løft

Det var en betydelig investering for Willas.

– Men jeg elsker det - det lever med meg og betyr mye for meg personlig. Kvinnen minner meg om at livet er forgjengelig. At jeg må gjøre noe spesielt ut av hver eneste dag. «Så ikke vanen dugger pupillen», som Kolbjørn Falkeid så vakkert uttrykker det i et av sine dikt.

Willas er enig i at det er et kontroversielt fotografi.

– Jeg kommer ikke til å henge det i hallen for å si det slik. Vi har nettopp flyttet, og det står fotografier overalt som venter på å finne sin riktige plassering. Foreløpig står det på benken vaskerommet så jeg kan se henne hver dag.

– Hvilket kunstverk ville du kjøpt i dag, uavhengig av pris?

– Det er et nesten umulig spørsmål. Men det er ett fotografi som gjør noe med meg hver gang jeg ser det: Irving Penns «Cuzco Children» fra 1948.





BEVEGER: – Dette fotografiet gjør noe med meg hver gang jeg ser det: Irving Penns «Cuzco Children» fra 1948, sier Ellen K. Willas.

Foto: Faksimile

Cecilie Malm Brundtland

Kunsthistoriker og gift med kunstsamler, advokat og finansmann Knut Brundtland. Hun har skrevet bøker om kunst.

STARTET TIDLIG: Cecilie Malm Brundtland kjøpte kunst mens hun var student. Foto: Kristine Jakobsen





– Jeg begynte å kjøpe litografier sammen med min mann i 1980. Vi var forsiktige. Men det første skikkelige maleriet vi kjøpte, var «Overføring» av Knut Rose. Det var i 1983.

Det var helt sjokkerende å bruke så mye penger på et bilde (..). Jeg syntes vi var helt uansvarlige som gjorde det Cecilie Malm Brundtland

De betalte 12.000 kroner for bildet, og det var omtrent like mye som man fikk i studielån for ett semester på den tiden.

– Det var helt sjokkerende å bruke så mye penger på et bilde som student, og jeg syntes vi var helt uansvarlige som gjorde det.

De var så heldige at de kunne velge mellom flere bilder:

– Vi valgte «Overføring», fordi de blå, rosa og perlemorshvite fargene var så vakre, samtidig som den innkapslede, vakre, sårbare skikkelsen som svevde i rommet var gripende og tankevekkende.

Carroll Dunham «Next Bathers, one» (picking flowers), fra 2012. Fra Carroll Dunhams hjemmeside på nettet. Foto: Carroll Dunhams hjemmeside.

Hun er like glad i bildet i dag:

– Jeg er veldig fornøyd med at vi turte å satse på noe såpass kostbart. Vi har lånt det ut i flere perioder, men det er fremdeles i vårt eie.

– Hvilket kunstverk ville du kjøpt i dag, uavhengig av pris?

– Da ville jeg kjøpt et maleri i serien «Bathers» eller «Divers» av den amerikanske kunstneren Carroll Dunham. Det må være med trær, blomster, sol og vann og utstråle den vitalitet og humanitet i kvinneskikkelsen som de beste verkene i denne serien gjør.

Helene Gulaker Hansen

Hun driver fotogalleriet Shoot Gallery, som har flyttet fra Bjørvika til Frogner.

– Det første jeg kjøpte var grafikk av Kaare Espolin Johnson på midten av 1990-tallet. Prisen var rundt 20.000 kroner.

Galleristen var dreven og dro frem et annet bilde fra skuffen Helene Gulaker Hansen

– Jeg passerte daglig et galleri på Solli Plass i Oslo til og fra jobb. De hadde mye Espolin Johnson. Jeg stoppet ofte for å se, og særlig på et bilde fra Lofothavet som het «Lysbroen». En ettermiddag var det borte fra vinduet. Jeg føk inn, men da var bildet solgt, forteller Gulaker Hansen.

FOTO: Kunstekspert Helene Gulaker Hansen falt først for grafikk. Nå er det foto hun er lidenskapelig opptatt av. Foto: Johs Bøe

Men galleristen var dreven og dro frem et annet bilde fra skuffen:

– Motivet var fiskeskøyter som fosser ut fra land en vintermorgen i Lofoten. Det er et vakkert morgenlys over fjellene de forlater. Foran båtene venter mørk realisme. «Dette er mye bedre», sa galleristen. «Jeg har kun ett igjen». Det funket. Jeg synes det var en svimlende pris, men slo til.

– «Lysbroen» spøkte i hodet mitt lenge etterpå. Evig eies kun det tapte? sier Helene Gulaker Hansen.Kaare Espolin Johnsen. Her med et bilde fra Nyvågan i Svolvær. Foto: NTB Scanpix

Gulaker Hansen forteller at «Lysbroen» spøkte i hodet hennes lenge etterpå.

– Evig eies kun det tapte, men jeg liker godt det jeg kjøpte og har beholdt det. Etter at jeg startet fotogalleri, har bildet måttet vike plassen for fotografi og henger nå på veggen hos min far. Sammen med hans eksemplar av «Lysbroen».

– Hvilket kunstverk ville du kjøpt i dag?

– Et nydelig fotografi av Tom Sandberg: Motivet er en kvinne som ligger på bryggen og ser ned i sjøen. Kun iført en stor ullgenser. Bildet ble solgt fra mitt galleri for rundt 180.000 i 2015, sier hun.

SOLGT FOR 180.000 KRONER: Foto av Tom Sandberg, Untitled 2000/2001. Dette er fotografert i galleriet til Helene Gulaker Hansen før det ble solgt. - Bildet skulle jeg gjerne eid i dag. Det ble solgt fra mitt galleri for rundt 180.000 kroner i 2015, sier hun. Foto: Tom Sandberg

Sune Nordgren

Han er tidligere direktør for Nasjonalmuseet for kunst i Norge og har jobbet for Petter Stordalen.

Hvis man ser på prisene på auksjon de senere årene, så har mappen med Fahlströms «Opera» økt mer enn 30 ganger Sune Nordgren

– Mitt aller første kunstkjøp var av den legendariske og nyskapende kunstneren Öyvind Fahlström (1928–1976), sier Nordgren.

Fahlström oppdaget filtpennn svært tidlig og skapte mesterverket «Opera» allerede i 1952.

– Det er et nesten ti meter langt bilde. Originalen er i National Museum Reina Sofia i Madrid, forteller Nordgren.

Mange år senere, i 1968, laget Fahlström en replika av «Opera» i serigrafi (silketrykk) for svenske Riksutstillinger.

– Etter hvert kjøpte jeg restopplaget av mappen, som inneholdt de ti arkene og en tekst av kunstneren. Årsaken var at jeg skulle tilby dem til abonnentene på tidsskriftet mitt Kalejdoskop. Jeg husket at vi ba om 125 svenske kroner. Noen slo til.

– Hvorfor valgte du dét?

– Fahlström var ensbetydende med avantgarde i Sverige, det vil si at han var eksperimentell og nyskapende. I året 1968 var det store omveltninger for en tyveåring, selv innenfor kunsten. I dag er Fahlström i mange internasjonale samlinger, som i Oslo på Astrup-Fearnley Museet. Jeg ville bli kunstner, men jeg ville også dele min fascinasjon for ham med andre.

Til alt hell for Nordgren gikk prisene rett til himmels:

– Hvis man ser på prisene på auksjon de senere årene, har mappen med Fahlströms «Opera» økt mer enn 30 ganger, og i dag må man betale rundt 4.000 svenske kroner for den. Den kan koste enda mer hvis den er i god stand.

– Hvilket kunstverk ville du kjøpt i dag?

– Da hadde jeg kjøpt René Magrittes «L'empire des lumières». Det er den versjonen som henger i museet i Brüssel. Da skulle jeg hengt den i mitt svært lyse stue.

Johan C. Alstad-Øhren

Han er jurist og kunsthistoriker, og skriver om kunst og kunstinvesteringer i media.

– Mitt første kjøp av et maleri, var da jeg jobbet i en entreprenørfirma i Trondheim som 16- åring og tjente mine første 10.000 kroner, sier Alstad Øhren.

FAVORITT: Det var et kunstverk av Håkon Gullvåg (bildet) som Johan C Alstad Øhren først sikret seg. Her er Gullvåg i sitt atelier på Ekely i Oslo. Foto: Iván Kverme

Den gangen holdt Håkon Gullvåg en stor utstilling i Nidarosdomen, og Alstad-Øhren ville gjerne sikre seg et originalarbeid av ham.

Maleriet henger i dag over sengen på barnerommet mitt- «Gutten og månen» Johan C. Alstad-Øhren

– Derfor ringte jeg kunstneren og lurte på om jeg kunne kjøpe et maleri av direkte av ham, ikke grafikk bak glass og ramme. Men jeg hadde kun 10.000. Gullvåg svarte bare « Oi» i telefonrøret. Et døgn senere befant Alstad-Øhren seg i atelieret hans.

– Jeg husker fortsatt lukten av pensler og maling. Maleriet henger i dag over sengen på barnerommet mitt: «Gutten og månen».

Det andre kjøpet er hans første fotografi.

– Jeg kan svært lite om fotografi, og har alltid vegret meg for å kjøpe det, nettopp av denne grunn. Likevel åpnet muligheten seg da Nan Goldin dukket opp i Blomqvist-katalogen i desember i fjor. Men fotografiet ble trukket fra auksjonen.

Norsk etterkrigskunst: Her er det mye kvalitetskunst til rammepris Johan C. Alstad-Øhren

- Gir mening

– Jeg er jurist og kunsthistoriker, derfor gir det meg mening å ha det på veggen. I tillegg anses det som et av hennes hovedarbeider. Fotografiet er kjøpt inn av blant annet TATE. Kanskje Blomqvist skulle ha tilbudt Maria Goodman en katalog den gangen, i stedet for å trekke verket fra auksjon? Men igjen, da hadde jeg kanskje ikke fått tak i det?

– Hva slags kunstverk ville du ha kjøpt i dag?

– Norsk etterkrigskunst. Her er det mye kvalitetskunst til rammepris. Det kommer tilbake. Også mange gode, glemte kunstnerskap.