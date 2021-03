Angelina Jolie satte rekord – solgte Churchill-maleri til fire ganger prisantydning

Winston Churchill, statsminister i Storbritannia under andre verdenskrig, malte kun ett maleri under krigen. Etter hvert som årene har gått endte til slutt maleriet opp hos Angelina Jolie, som i går kveld solgte maleriet videre.

«The Tower of the Koutoubia Mosque» var det eneste av sitt slag og ble solgt for 11,5 millioner dollar, eller 98,1 millioner kroner, på Christie's kunstauksjon i London.

Det var nesten fire ganger prisvurderingen, og ny rekord for et bilde malt av den tidligere statsministeren. Den forrige salgsrekorden for et Churchill-bilde var 1,8 millioner pund, skriver Sky News.

Hvem som kjøpte bildet er ikke kjent.

Churchill ga i sin tid maleriet, som er av et motiv i Marrakech i Marokko, som en gave til daværende president i USA Franklin D. Roosevelt under Casablanca-konferansen i 1943.

Jolie fikk maleriet i gave fra sin eksmann Brad Pitt som kjøpte det for like under 3 millioner dollar i 2011 fra en kunsthandler i New Orleans.