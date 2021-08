– Det er alltid et kupp å gjøre

Elisabeth Vik Forsberg er tredjegenerasjons eier av auksjonshuset Blomqvist. I denne episoden forteller hun om et bilde en kunde hadde liggende under sengen og som viste seg å være verdt millioner av kroner, sjokket selgerne av Kittelsen-bildet fikk da det ble klubbet for mer enn huset de solgte og hva hun gjør når det kommer inn et bilde for salg som hun selv har lyst på. Kunstpraten - Episode 2 Produsent: Andreas Drange Jensen