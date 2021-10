Musk repostet meme – solgt for 20.000 dollar etter bare to dager

Denne uken repostet Elon Musk et meme laget av hobbykunstner Eva Beylin (28). Kun to dager etter ble det solgt som en NFT (Non-fungible token) for nesten 20.000 dollar, melder CNBC.

Tesla-sjefen er stor fan av meme's, og poster dem jevnlig på sin Twitter-konto, hvor han har 61 millioner følgere.

pic.twitter.com/pCO0wNNZtz — Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2021

Ifølge CNBC misliker noen av meme-skaperne Musks reposting, da han ofte unnlater å kreditere. 28 år gamle Beylin er imidlertid strålende fornøyd.

– Det er den ultimate utmerkelsen i «memeology», at den ultimate meme-kongen skal bruke ditt meme, sier hun til CNBC, til tross for at Musk ikke krediterte henne.

Beylin har kalt verket «Love in The Times of Web3», og viser et tegneseriepar som beundrer prisene på bitcoin og ethereum. Prisene er satt til henholdsvis 69.000 og 4.200 dollar, som om prisen på bitcoin i realiteten ikke har nådd så høyt.

Samme kveld som Musk repostet Beylins meme noterte hun det som et NFT på markedsplassen Zora, hvor det så ble solgt til en anonym kjøper.