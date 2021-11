Hun er representant for det internasjonale auksjonshuset Christie’s i Norge og jobber også som kunstrådgiver i selskapet Cornelia Svedman Art Advisory. I vår solgte Christie’s et NFT-verk av kunstneren Beeple for 69 millioner dollar. Og i høst annonserte auksjonshuset at de har solgt NFT-kunst for over 100 millioner dollar rundt om i verden.