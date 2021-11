Satte verdensrekord – solgte kunstverk for 23,6 mrd.

En eksplosjon i nyrike verden over, frykt for inflasjon og det som grenser mot en mani for samleobjekter – spesielt digitale kunstverk, såkalte NFT-er – har kjørt både etterspørsel og priser rett til vers.

Salgene ved kunstauksjonsbyråene Christie's, Sotheby's og Philips endte totalt på 2,65 milliarder dollar – 23,6 milliarder kroner – over en periode på to uker.

Forrige rekord var på 2,59 milliarder dollar og ble satt i 2014, ifølge Pi-eX, et data- og analysefirma for kunstmarkedet.

Fra Gogh til NFT

Samlerne kjempet om alt fra klassiske kunstverk fra Paul Cézanne og Van Gogh til en videoskulptur knyttet til en NFT fra verdenskjente Beeple.

Hele 32 kunstverk ble solgt for mer enn 20 millioner dollar og 54 for mer enn 10 millioner dollar.

Kryptohval Justin Sun, grunnlegger av kryptovalutaplattformen TRON og adm. direktør i Rainberry, tidligere BitTorrent, kjøpte Le Nez, en skulptur av sveitsiske Alberto Giacometti, til den nette sum av 78,4 millioner dollar – 700 millioner kroner.

– Sentimentet i kunstverdenen er skyhøyt og er drevet av lave renter, pengepolitikken og nyrike investorer fra krypto- og aksjemarkedet som må plassere verdiene sine et sted, sier Evan Beard, sjef for alternative investeringer i Bank of America, til CNBC.

Mike Winkelmanns nye kunstverk Human One. Foto: Christie's

Verdens nest dyreste NFT

Kunstverket Cabanes de bois parmi les oliviers av Van Gogh fra 1889 ble solgt for 71,4 millioner dollar – nær dobbelt så mye som estimatet. Et annet verk av Van Gogh gikk for hele seks ganger estimatet.

En NFT av en 3D-skulptur kalt Human One ble solgt for 29 millioner dollar. Skulpturen er 2,1 meter høy og er satt sammen av fire LED-skjermer som viser en astronaut som går i stadig forandrede omgivelser, og er laget av Mike Winkelmann – bedre kjent som Beeple.

Han solgte tidligere i år historiens dyreste NFT – «EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS» – for 585 millioner kroner.