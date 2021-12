Eiendomsmilliardær og en av verdens mest kjente kunstinvestorene, Jorge Perez, skjønner seg ikke på non-fungible tokens (NFT) og vil ikke kjøpe NFT. Han forstår heller ikke hvordan ukjente personer kan tegne noen streker på et ark og selge det for hundretusenvis av dollar. Forklaringen hans er at det er enormt mye penger som leter etter avkastning over alt. – Det er enormt mye penger som jager alt mulig nå. Det er sinnsykt, Jeg vet ikke når det stopper eller hvordan det stopper, eller hvordan det beveger seg, sier han.