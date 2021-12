24-åring har tjent 2,7 mill. på NFTer på ti måneder

24 år gamle Lana Denina har tjent mer enn 300.000 dollar – 2,7 millioner kroner – på å selge NFTer på diverse platformer siden februar.

Bare måneden før ante hun ikke hva det var.

– Jeg tenkte ikke på blokkjeden i det hele tatt, men ble mektig imponert da jeg begynte å undersøke det. Det er revolusjonerende, sier hun til CNBCs Make It.



NFT: enkelt forklart Non-fungible token: digitalt eierskapsbevis knyttet til en digital gjenstand

Bruker blockchain-teknologi for å sikre at gjenstanden er unik og ikke-piratkopierbar

Ofte knyttet til kunstverk

Den dyreste NFTen var til et kunstverk av en digital kunstner kalt Beeple. Den ble solgt på auksjon til 69 millioner dollar.

Mangfold

Som kunstner har Denina latt seg imponere over teknologien og hvor enkelt den gjør det mulig å bevise eierskap digitalt for kunstnere.

– Tradisjonelle gallerier er litt den gamle verden fordi det er så lite mangfold. Jeg har aldri følt meg tiltrukket til det – spesielt som farget kvinne.



NFTer gjør det mulig for hvem som helst å sette opp et galleri og sette prisene på sine kunstverk, forklarer Denina. Man kan også tjene penger dersom kunstverkene blir solgt videre til nye eiere. Denina har en 10 prosent videresalgsklausul i alle sine kunstverk.

– Jeg håper å inspirere flere til å ta et steg inn i den teknologiske verden, sier hun.



Tok av

Denina er bosatt i Montral i Canada og startet NFT-salgene ved å selge ett og ett kunstverk.

Etter hvert gikk hun over til å selge samlinger – som Mona Lana som er en samling av 500 unike portretter av kvinner samlet av Denina. Samlingen ble solgt i løpet av få uker.

– Det tok av veldig raskt. Jeg ble overrasket. Jeg vet ikke om jeg var heldig, men det var en stor suksess for meg og min partner. Vi jobbet lenge med prosjektet og var fornøyde, sier hun.

Så snart Mona Lana-samlingen går over 100 ether i handelsvolum planlegger hun å donere en del av pengene til et kollektiv som støtter afrikanske kunstnere og krisesentre for kvinner i Canada. I dag er samlingen handlet for over 108 ether.