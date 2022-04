– I hovedsak går jobben min ut på å guide mine kunder i dette store kunstmarkedet. Den består veldig mye av kjøp, men også noe salg. Jeg jobber også med å få kundene til å se et litt større bilde enn bare kjøp og salg. Det er en del krefter som må støttes opp under for at kunstnerne skal komme seg videre til å bli en investering til slutt, sier hun.