Mr. Bean satser på kryptokunst

Den barnslige figuren Mr. Bean, som siden 1990 har gledet TV-seere verden over gjennom 15 episoder fylt med tull og tøys og herlig fysisk komikk, er ingen teknologipessimist.

Han har alltid hatt en digital klokke rundt håndleddet, og han har ordnet signaler på sitt fjernsynsapparat, tross store utfordringer og sin noe hjelpeløse opptreden.

Stor på nettet

Selv om det ikke lages flere TV-serier med den elskverdige karakteren, så lever han fortsatt i beste velgående i sosiale medier.

Mr. Beans YouTube-kanal har han mer enn 30 millioner abonnenter og på Facebook er han venner med 129 millioner mennesker.

Alle mulige klipp knyttet til Mr. Bean skal ha mer enn 15 milliarder strømminger, ifølge The Times.

Da er det kanskje ikke så rart at Atkinson og hans team nå satser på digital kunst.

– Å slå sammen NFT og Mr. Bean er egentlig en no-brainer. Mr. Bean lever i en digital verden. Derfor føles det som et naturlig steg å satse på NFT, sier Tom Beattie til The Times.

Han er produsenten i selskapet Banijay, som forvalter rettighetene til Mr. Bean.

3.333 gjenstander selges

Etter at de populære TV-seriene fra 90-tallet var laget og noen helaftens spillefilmer med Mr. Bean i hovedrollen hadde premiere, så fortsatte serien som en tegneserie for barn.

Og det er Mr. Bean som tegneseriefigur som blir en del av kryptokunsten. Rowan Atkinson er stemmen i tegnefilmene.

3.333 unike samlerobjekt legges ut for salg 25. mai. De som kjøper en NFT vil også delta i et lotteri hvor de kan vinne et håndtegnet bilde av Mr. Bean som er personlig signert av Atkinson.

– Ethvert initiativ som ikke bare trekker oppmerksomhet til, men faktisk gir tilgang til den flotte kunsten som er knyttet til animasjonsserien Mr. Bean, ønsker jeg velkommen med åpne armer, sier Atkinson i en kommentar til The Times.

NFT står for non-fungible token, og er bygd rundt blokkjedeteknologi. Eieren av en slik fil kan være sikker på at man besitter originalkunst og ikke en kopi av et kunstverk. Teknologien er knyttet til digitale filmer, som regel knyttet til bilder, film og lyd.

Kunsten som skaperne av Mr. Bean tilbyr for salg blir solgt med den digitale valutaen ether.