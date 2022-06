Men de to kvinnene bak forlaget Orfeus Publishing, Birgitte M. Siem og Inger Schjoldager, forteller at de også lager bøker om kunstnere og arkitekter og i forbindelse med utstillinger ved ulike institusjoner. Nylig utga de en bok om Nasjonalmuseet som åpner nå. Til sammen har de laget over 100 bøker om kunst.