Ola Haugen i Wikborg Rein bladde opp 61 millioner for Staur gård

STANGE/OSLO:

Haugen var en av fem budgivere som la inn bud på gården, som har vært eid av Mat- og landbruksdepartementet i flere år.

51-åringen som leder prosedyreavdelingen i landets største advokatfirma Wikborg Rein, kom inn i budrunden om Staur Gård samme dag som han fikk tilslaget, den 26. november.

Da hadde tre andre budgivere allerede lagt inn hver sitt bud i løpet av en toukersperiode.



17 millioner over takst

Det første budet startet på 45 millioner kroner, og ble lagt inn 12. november. Megler på oppdraget har vært Tegneby og Grønnerød Landbruksmegling.

Så seks dager senere kom et nytt bud, denne gang på 46 millioner. Så høynet en tredje budgiver med 5 millioner kroner en uke senere før budrunden virkelig kom i gang.

Budet på 51 millioner sto til klokken 12 den 26. november, og den ukjente budgiveren opplyste til megler at vedkommende hadde mer enn 50 millioner klar i egenkapital.

Haugen meldte seg på

Så like etter halv ni neste morgen, bare tre og en halv time før budfristen gikk ut, steg budet til 55 millioner. Dette budet sto Ola Haugen bak, og det var første gang han meldte seg på i kampen om Staur Gård.

Så 50 minutter før den nye budfristen gikk ut, mottok eiendomsmegleren et bud på 57 millioner, viser budjournalen Finansavisen har fått innsyn i.

SOLGT: Staur Gård i Stange kommune i Hedmark er solgt til Wikborg Rein-partner Ola Haugen (51). Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Den opprinnelige taksten var på 44 millioner. En lokal jordbruker i Stange forsøkte så i siste innspurt å by takstsummen, men dette budet ble avvist.

Deretter høynet Haugen til 58 millioner, før budgiver nummer tre la 60 millioner på bordet. Da slo Haugen til med vinnerbudet på 61 millioner og satt en frist for de andre å svare innen en halvtime.

Ingen flere la mer penger på bordet, og Wikborg Rein-partneren gikk seirende ut av budrunden.

Lokal bonde klager på salget

Staur Gård er underlagt konsesjon, og det vil være opp til politikerne i Stange kommune om de vil akseptere prisen på 61 millioner eller ikke.

Konsesjonstakten var på 44 millioner kroner. En av budgiverne bød den summen, og vedkommende har etter at staten aksepterte budet til Haugen, sendt en klage til Mat- og landbruksdepartementet knyttet til salgsprosessen.

Vedkommende mener markedsverdien til Staur Gård er langt høyere enn salgssummen på 61 millioner, og at om departementets mål var å få høyeste mulig pris i det kommersielle markedet, så burde ikke gården vært lagt ut med en konsesjonstakst.

Finansavisen er kjent med at en av de andre budgiverne også er en jordbruker i Stange.

Salget opp i Stortinget

Stortingsrepresentant Nils Kristian Sandtrøen fra Arbeiderpartiet har engasjert seg i salget i Stange.

Han har stilt landbruksminister Olaug Bollestad spørsmål om salget.

Han lurte på om konsesjonslovens intensjon er brutt eller oppfylt når budet som vinner er så høyt over takst som 17 millioner kroner. Han mener andre reelle bud fra lokale bønder dermed ikke hadde mulighet å vinne frem.

Bollestad svarer at det er opp til kjøperen å ta stilling til hvordan eiendommen skal brukes i fremtiden, og kjøperen må gi opplysninger om dette i søknaden om konsesjon.

Kan senke prisen



Formannskapet i Stange kommune vil behandle salget og spørsmålet om konsesjon på et møte etter jul. Da kan de sette ned prisen eller nekte å gi Haugen konsesjon.

Det har skjedd før i andre gårdsoverdragelser på Hedmarken.

Prosedyren er slik at dersom prisen blir redusert av lokalpolitikerne, så vil fortsatt Ola Haugen få tilslaget, men da til en pris lavere enn 61 millioner kroner.

Rom til leie

Det er uklart om advokat Ola Haugen vil drive gården, som har halvannen kilometer lang strandlinje langs Mjøsa med utsikt mot Helgaøya. Han har ikke svart på våre henvendelser fredag kveld.

Foruten gårdsdrift er det også overnattingsvirksomhet på Staur Gård. Det finnes totalt 30 rom med 56 senger.

I fjor omsatte overnattingsvirksomheten for i overkant av 7 millioner kroner, men gikk med et tap på 600.000 kroner. Totalomsetningen for gården var omtrent 11 millioner.

Alltid bodd i Oslo

Ola Haugen har bodd på Midtstuen i Oslo i hele sitt liv, ifølge folkeregisteret.

Han er ugift og var i fjor nummer 95 på Finansavisens oversikt over norske advokatpartneres inntekt.

Han hadde i fjor en ligningsinntekt på 12,8 millioner kroner og skattet 4,8 millioner. Hans ligningsformue var på i underkant av 9 millioner kroner.