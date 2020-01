Per Morten Hansen skulle dyrke 3.000 kilo cannabis i Danmark og tjene 30 millioner i året

Da dansk politi på oppdrag for norsk Økokrim pågrep Per Morten Hansen på Kastrup 26. november i fjor, satt fire av Hansens nærmeste medarbeidere og ventet på sjefen på Clarion Hotel rett ved.

Hansen hadde sett flere cannabisfirmaer bygge seg opp til å bli verdt titalls milliarder av dollar. Derfor hadde han startet Danish Pharma med tanke på årlig produksjon av minst 3.000 kilo cannabisolje, såkalt CBD-olje til 5.000 dollar pr. kilo, eller opptil 20.000 dollar hvis kvaliteten er svært høy.

Planen var børsnotering og milliardverdier før han skulle selge seg ut.

Allerede år to var planen å omsette 400 millioner kroner og sitte igjen med overskudd på 300 millioner viser forretningsplanen Finansavisen sitter med.

Hansen satset 2 millioner

Det startet med et forsøk i Sierra Leone, der én av Hansens menn arbeidet med et prosjekt. Jordbruksministeren var positiv, men det ville ta lang tid, og Hansen hadde ikke tid til å vente.

Et forsøk ble gjort i Moldova der tilgang på vann og billig arbeidskraft lokket, men Hansen kom ingen vei, og måtte slukøret vende hjem med regninger på 3.500 dollar.

Derfor ble nesen vendt mot Danmark.

PRODUKSJONSLOKALE: Her er lagerlokalet Per Morten Hansen og Danish Pharma jobbet for å leie i Greve kommune i Danmark. Hansen er nummer to fra venstre på bildet, delvis skjult. Foto: Privat

Hansen skal ha sagt han var villig til å satse 200.000 euro, tilsvarende 2 millioner kroner, og sendte sin mann til kongens by for å skaffe lisens der i stedet.

Hansens selskap Porphyrion, registrert i Luxembourg, står som hovedeier i selskapet med 80 prosent av aksjene. Her står også Nattopharma-toppene Frode Marc Bohan og Hogne Vik, som tidligere har vært direktør i Matforsk. Dessuten to briter.

Det er en del historiske ting som jeg bidrar til å rydde opp i Hogne Vik, Danish Pharma

Trakk inn eksperter

En sydeuropeisk person med kontakter på toppnivå i Albania er inne på aksjonærlisten et øyeblikk. Personen skal senere ha vært sentral i hvitvaskingsforsøket Danske Bank varslet Økokrim om. Det handlet angivelig om utbytte fra hacking mot et belgisk selskap.

Flere kilder opplyser til Finansavisen at Hansen ikke skal ha hatt en rolle i hackingen, men at han skal ha knyttet kontakten mellom albaneren og en trailersjåfør fra Porsgrunn, som fikk de 17 millioner kronene inn på konto.

Tilbake i cannabisprosjektet blir et dansk advokatfirma trukket inn i arbeidet med lisenssøknaden. I tillegg trekkes Hansens finansielle våpendrager i London inn med sine kontakter innen urtedyrking på landsbygda i England.

Hansen orker ikke å ha med folk som trenger penger hele tiden Kilde

Disse skulle hjelpe med byggingen av cannabisfarmen med spesiallaget vanningsanlegg og belysning. Nok en finansmann i England ble rekruttert som finansdirektør samtidig som det ble trukket inn folk fra legemiddelbransjen.

Stoppet utbetalinger

Det ansettes en svensk jurist. Hansen signaliserer at investorer står i kø for å investere.

En sjeik høyt oppe i arverekken i Dubai skal være blant dem som står klare med 20 til 25 millioner euro.

Men inntil lisensen forelå skulle Hansen stå for finansieringen, som viste seg ikke å utgjøre 200.000 euro, men 200.000 danske kroner. I tillegg til aksjekapitalen legger Hansen ut 8.000 euro til et sikkerhetsfirma og 50.000 danske kroner til juristen samt 5.000 euro i advokatkostnader slik at innsatsen utgjør rundt 50.000 euro. Likevel uteble lisensen. Hansen fikk kalde føtter, og plutselig stoppet betalingene.

Samarbeidet med det danske advokatfirmaet surnet da en regning på 45.000 euro ikke ble betalt. Den svenske juristen har 300.000 danske til gode, og mannen som ble satt til å styre prosessen har også 50.000 euro tilgode. Også firmaet som ble leid inn for å vurdere lisenssøknaden har 40.000 danske kroner utestående.

Et tidligere medlem av den svenske riksdagen, som var med på etableringen, kastes ut av Hansen etter å ha etterspurt lønn.

– Hansen orker ikke å ha med folk som trenger penger hele tiden, sier en person som kjenner godt til prosjektet.

Ba ansatte garantere personlig

Betalingsvegringen stopper imidlertid ikke der. Danish Pharma leide en forretningsleilighet i Frederiksberg midt i København. Her skyldes det 89.000 danske kroner.

Det er også forhandlet om en leiekontrakt for en lagerhall på 10.000 kvadratmeter i Greve kommune utenfor København til en leie på oppunder 7 millioner kroner i året samt depositum på 7,5 millioner.

Her skulle det dyrkes titusenvis av cannabisplanter i fem nivåer i høyden.

Den 31. desember gikk det ut epost fra Hogne Vik, som er daglig leder i Danish Pharma, til alle ansatte. Her heter det at alle i Danish Pharma må stå som personlige ansvarlige for garantien, men at Hansen og Vik ikke kan dette.

Nå har imidlertid utleier av lagerlokalet trukket seg fra forhandlingene.

Videre heter det at i eposten fra Vik at «Per Morten» skal reise til Danmark for å fusjonere med et selskap som allerede skal ha lisens for cannabisproduksjon, men står uten produksjon. Selskapet skal være eiet av en søkkrik eksilrusser som Hansen har i sitt store nettverk.

Sjefen: – Jeg bidrar til å rydde opp

Per Morten Hansen ble overført fra Danmark til Norge, og deretter løslatt med meldeplikt etter en periode i varetekt. Hansen har ikke besvart Finansavisens henvendelser knyttet til Danish Pharma. Daglig leder Hogne Vik opplyser følgende på spørsmål om cannabisprosjektet:

– Dette er et oppstartsselskap der vi har planer rundt dette.

– Hva er status nå med tanke på å få produksjonslisens?

– For øyeblikket kan jeg ikke si hvordan det ligger an.

På spørsmål rundt Per Morten Hansens bakgrunn svarer han:

– Jeg ser på enkeltprosjekter og forholder meg til det.

Han avviser ikke at selskapet har mye ubetalte regninger.

– Det er en del historiske ting som jeg bidrar til å rydde opp i, svarer Vik, som ikke ønsker å kommentere prosjektet u tover dette.