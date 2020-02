Den kinesiske kyllingindustrien er nå i store vanskeligheter grunnet coronaviruset, skriver CNBC.

Millioner av kyllinger kan ifølge nettstedet fort gå til grunne, da sårt tiltrengt fôr ikke kommer frem i tide. Bakgrunnen er at isolering av kinesiske provinser har rammet forsyningskjedene hardt.

«Dette skaper massive problemer. Selv om et lokalt anlegg har gjenopptatt driften, vil levering ta mye lenger tid enn normalt grunnet logistikkproblemer (mangel på arbeidskraft, stengte veier og veikontroller», skriver senior Asia-analytiker i INTL FCStone, Darin Friedrichs, i en kommentar, ifølge CNBC.

Episenteret

Særlig lider bøndene i episenteret for virusutbruddet, Hubei, og China Animal Agriculture Association har bedt fôrprodusenter om å sende 18.000 tonn mais og 12.000 tonn soyabønner til regionen.

Ifølge kinesiske Global Times finnes det omtrent 348 millioner kyllinger i Hubei, noe som gjør den til den sjette største kyllingproduserende regionen i Kina.

Den kinesiske avisen skriver at den eksisterende bestanden kun vil kunne lever i 3-5 dager til uten nye forsyninger, og bønder frykter at millioner av kyllinger vil dø.

Svinepest

Kyllingkrisen kommer i kjølvannet av herjingen av Afrikansk svinepest (ASF), som det siste året har herjet i svinebestanden og sendt prisene på svinekjøtt rett opp det siste året.

– Tenk på at mange bønder hadde store tap knyttet til ASF. Noen av dem gikk da over til kyllingproduksjon, som har hatt dårligere avkastning. Nå står mange av dem overfor risikoen for å tape hele bestanden. Dette er åpenbart negativt for mattilgangen», skriver Friedrichs.