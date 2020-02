Deere tjente langt mer enn ventet i første kvartal

Deere & Co tjente 517 millioner dollar etter skatt i første kvartal i selskapets avvikende regnskapsår. Perioden ble avsluttet 2. februar.

Nettoresultatet tilsvarer 1,63 dollar pr. aksje, og utgjør en økning på 4 prosent fra tilsvarende periode for ett år siden.

Ifølge TDN Direkt var Refinitiv-konsensus på forhånd 1,26 dollar pr. aksje. MarketWatch opererer med et konsensusestimat på 1,27 dollar. Uansett var landbruksutstyrsgigantens bunnlinje vesentlig bedre enn ventet.

Deeres globale omsetning i første kvartal var på 7,63 milliarder dollar, ned 4 prosent fra samme periode ett år tidligere. Utstyrsvirksomhetens omsetning utgjorde 6,53 milliarder, en nedgang fra 6,94 milliarder i første kvartal 2019.

Omsetningen var ifølge MarketWatch ventet til 6,22 milliarder.

Ser tegn til stabilisering i USA

I en kommentar til tallene sier konsernsjef John C. May at resultatene i første kvartal reflekterer tidlige tegn på stabilisering i landbrukssektoren i USA.

Ifølge May er stemningen blant bøndene fortsatt lav, men den tar seg opp, delvis løftet av håp om avtagende handelsspenninger og økt landbrukseksport.

Aktiviteten innen bygg og anlegg er imidlertid bremset opp, og May trekker frem dette som en forklaring på salgsnedgangen i første kvartal. Han påpeker også at selskapet har redusert produksjonen fra sine fabrikker og krympet lagerbeholdningen som følge av nåværende markedsforhold.

2020-utsikter

For hele regnskapsåret 2020 estimerer Deere et resultat etter skatt på mellom 2,7 og 3,1 milliarder dollar.

Dette skal være på nivå med hva selskapet har anslått tidligere.

Konsernsjef May sier selskapet er spesielt oppløftet av utbredelsen av presisjonsteknologier og at det er godt posisjonert for å styrke sin posisjon innenfor dette området.

I førhandelen i USA er Deere-aksjen opp mer enn 8 prosent.