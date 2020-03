Lagrene av norsk storfekjøtt snart tomme

– Vi har rådet Landbruksdirektoratet til å åpne for import. Lagrene har blitt redusert i lang tid, og det har ligget i kortene at reguleringslageret snart vil gå mer eller mindre tomt for norsk storfekjøtt, sier direktør Ole Nikolai Skulberg hos markedsregulatoren Nortura til Nationen.

Som markedsregulator har Nortura plikt til å forsyne markedet.

Det fører til at det bondeeide samvirket ber myndighetene om å redusere tollsatsene når det er behov for å supplere markedet med importert kjøtt.

Skyldes ikke coronaviruset

17. mars ble tollen på storfekjøtt redusert slik at prisen på importert kjøtt havner på det norske prisnivået. Perioden med nedsatt toll vil vare fram til 6. april.

Det at det nå må importeres kjøtt, har ikke har noe med coronakrisen å gjøre, sier Skulberg.

Han sier det ikke er uvanlig at det er mindre tilgang på norsk storfekjøtt denne tiden på året. Coronakrisen skal heller ikke ha gitt store utslag i den totale etterspørselen eller tilgangen på kjøtt.