Ureaprisene presses ned

Ureaprisene er under press på grunn av manglende etterspørsel, og har falt mellom fem og ti dollar på ukesbasis, skriver TDN Direkt.

Arctic Securities melder om at det fortsatt ikke er avklaret om hvorvidt det indiske anbudet, som er forventet til 30. mars, på én millioner tonn urea vil fortsette som planlagt eller ikke. I India diskuterer de for tiden en mulig utsettelse av anbudet på grunn av alle logistikkproblemene som har kommet i forbindelse med coronapandemien.

India er en av verdens største gjødselkonsumenter. Men ifølge TDN Direkt er det blitt rapportert om en reduksjon på 2,5 millioner tonn i indiske urea-, DAP- og NPK-kapasitet denne uken på grunn av coronaviruset.

Mer korn

Det internasjonale kornrådet sier at de forventer at den globale produksjonen av soyabønner vil stige med 7 prosent, til 366 millioner tonn, for 2020/2021.

Det internasjonale kornrådet tror at total kornproduksjonen i denne perioden vil bli på 2.223 millioner tonn. Det er en fremgang 2 prosent.