Danish Pharma har stoppet utbetalinger og er meldt oppløst

«Anmodningen om opløsning» heter det i melding til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling i København. Ledelsen ved Per Morten Hansen og Hogne Vik står som fratrådt.

Drømmen om å starte produksjon av minst 3.000 kilo cannabisolje til 5.000 kroner pr. kilo, milliardverdier og børsnotering fremstår følgelig nettopp som en drøm. Planen var allerede etter to år å omsette for 400 millioner og sitte igjen med 300 millioner i fortjeneste.

Nå er det i stedet krig mellom gründere og selskapets innleide konsulent som skulle styre hele prosjektet.

«Feilinformert»

«Oppløsningen er gjort av Sø- og Handelsrettens Skifteretsavdeling – etter at denne ble feilinformert. Saken håndteres av Danish Pharma sin advokat i Danmark», skriver Hogne Vik i en melding til Finansavisen.

Litt etter kommer en epost fra finanscowboyen Per Morten Hansen der han har fått en juridisk vurdering om at det er grunnlag for å forfølge Erik Sundt for å ha skadet selskapets relasjon til forretningsforbindelser og andre forhold.

Hansen selv har bak seg en lang merittliste i grenseland av loven som startet med Oslo-restauranter som gikk over ende på 1980-tallet med påfølgende konkurskarantene og politianmeldelse. Senere har det vært slanketyggegummi som resulterte i Økokrim-razzia, yachtutleie finansiert av SND før han i 2003 ble dømt for grovt bedrageri av fem millioner kroner, bounndragelse og vold, hvilket resulterte i fem års konkurskarantene.

Etter å ha uttalt til Finansavisen at han skulle legge fortiden bak seg og jobbe hardt og langsiktig ble han i 2017 siktet for skatteunndragelse, som senere ble frafalt.

(Red. anm. i en tidligere versjon av denne artikkelen het det at Hansen var dømt. Det er følgelig ikke korrekt).

Frosset utbetalinger

Cannabisprosjektet startet i Sierra Leone der én av Hansens menn arbeidet med et slikt prosjekt. Etter et mislykket forsøk i Moldova satset han 200.000 danske kroner for å skaffe lisens i Danmark sammen med NattoPharma-toppene Frode Marc Bohan og Hogne Vik, tidligere direktør i Matforsk.

Planen var å leie en lagerhall på 10.000 kvadratmeter for syv millioner i året, og dyrke cannabisplanter i fem nivåer i høyden.

En utleier av kontor og leilighet i København rapporterer at de hadde problemer med å få betaling helt fra starten, og at de ikke har fått noe som helst siden juli.

Det rapporteres videre at Danish Pharma 23. april sendte ut brev der de informerer om at selskapet har frosset alle utbetalinger.

I brevet heter det at selskapet ikke er i stand til å foreta utbetalinger som følge av eksepsjonelle og uheldige omstendigheter som har medført at tilgangen på ny løpende finansiering er blitt svært begrenset.