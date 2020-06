Bjørge Gretlands Kalera har steget over 40 prosent i verdi på kort tid

Midt i den verste coronakrisen valgte Stein Erik Hagen, Erik Bøhler, Lars Nilsen og internasjonale fond å satse 157 millioner kroner på ventureinvestor Bjørge Gretlands satsing på vertikaldyrkede salatplanter og krydderurter.

Nå har selskapet valgt å fremskynde planene om ytterligere ett storanlegg for salatproduksjon i USA. Det gjør at de onsdag rykket ut for å hente inntil 15 millioner dollar, tilsvarende 142 millioner kroner, i ny kapital.

Taus om lokalisering

– Vi har akselerert det siste prosjektet vårt. Vi har funnet ut at det er bra å sette i gang med det før sommeren enn etter sommeren, hvilket var planen. Vi er allerede godt igang og har kommet langt, sier Bjørge Gretland til Finansavisen.

Nøyaktig hvor det nye anlegget kommer vil han ikke si foreløpig, men det handler om en stor by i USA.

Fra tidligere har Kalera et anlegg i Atlanta med kapasitet på 11-12 millioner enheter i året etter å ha startet med rundt det halve i Orlando.

– Størrelsen på det nye prosjektet blir på linje med anlegget i Atlanta, sier Gretland.

Fra før har Gretland med seg en rekke norske og utenlandske institusjonelle investorer samt «family offices».

Kursoppgang på OTC

I forrige runde ble selskapet priset til tett innpå 700 millioner. Dengang ble emisjonen gjort til en aksjekurs på 7 kroner. I mellomtiden er selskapet notert i OTC-markedet der aksjen har steget til rett over ti kroner pr. aksje slik at prisingen er én milliard.

Emisjonskursen er foreløpig ikke satt, men vil bli fastsatt gjennom en pågående bookbuildingprosess.

Selskapet melder at de i tillegg til det tredje anlegget vil fortsette å bygge produksjonsanlegg gjennom de neste årene, og at kapasiteten skal økes både i USA og i andre deler av verden.

Produksjonsanleggene skal ha optimal temperatur, fuktighet og næringstilførsel i et lukket miljø uten kjemikalier eller bakterieangrep.

Gretland har tidligere opplyst at tilbakebetalingstidene på investeringene i nye anlegg er på bare tre år.

Selskapet har varslet børsnotering innen et år.