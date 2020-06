De globale matprisene har falt til det laveste nivået siden julen 2018

TILBUD VS. ETTERSPØRSEL: Meierivarer falt mest i pris fra april til mai, mens prisene på sukker spratt opp igjen etter det store fallet måneden før.

Illustrasjonsfoto: Dreamstime

De globale matprisene falt i mai for fjerde måned på rad, ifølge FNs ernærings- og landbruksorganisasjon (FAO). Samtidig som tilbudssiden stadig er sterk, avtar etterspørselen som følge av covid-19-pandemien.

FAOs matprisindeks, som reflekterer prisutviklingen for ulike landbruksråvarer, var i snitt på 162,5 poeng i mai.

Det er en nedgang på 1,9 prosent fra april, og det laveste nivået som er målt siden desember 2018.

I april ble matprisindeksen rapportert til 165,6 poeng, ned 3,4 prosent fra mars.

Fall, fall og sukkerrekyl

Meierivarer tynget i april. Prisene her falt 7,3 prosent, drevet av ost og smør. Prisene på meierivarer ligger nå nesten 20 prosent under nivået for ett år siden.

Prisene vegetabilske oljer sank 2,8 prosent til det laveste på ti måneder, kornprisene gikk ned 1,0 prosent, mens kjøttprisene falt 0,8 prosent i mai, ifølge FAO.

Sukkerprisene derimot, bråsnudde i mai. De stupte 14,6 prosent fra mars til april, til det laveste nivået på 13 år, men skjøt opp 7,4 prosent igjen fra april til mai.

Utviklingen i oljeprisen har innvirkning på sukkerprisene. Når de synker, gir det typisk økt produksjon av sukker fremfor etanol, spesielt i Brasil. Og omvendt.