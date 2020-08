Knalltall fra Deere

Deere melder om et resultat etter skatt på 811 millioner dollar, eller 2,57 dollar per aksje, i andre kvartal. Dette er ned fra 899 millioner dollar, eller 2,81 dollar per aksje, i tilsvarende periode i fjor.

Totale inntekter kom inn på 8.925 millioner dollar, og falt dermed fra 10.036 millioner dollar i andre kvartal 2019.

FactSet-konsensus pekte mot 1,26 dollar per aksje av inntekter på 7.500 millioner dollar.

Markedet reagerer svært positivt på tallene, og sender aksjen opp 4,5 prosent til 199,70 dollar i førhandelen på Wall Street.

Deere har faktisk bidratt med 157 prosent oppgang til S&P 500 hittil i år.

