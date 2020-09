Pelsdyrbønder vil ha avklarering fra regjeringen

Seks måneder etter Stortinget vedtok at bøndene skal få full erstatning for tapene de lider som følge av forbudet mot pelsdyrhold, har regjeringen fortsatt ikke fått på plass en kompensasjonsordning. Hva bøndene får og hvor mye av det som må betales tilbake i skatt, er fortsatt i det blå.

Høsten er tidspunktet pelsdyrbøndene tar valget om de skal avslutte driften eller fortsette et år til. Derfor bestilte Norges Pelsdyralslag fire helsider i Nationen, hvor de komme med klare krav til regjeringen om kompensasjonsordningen for pelsdyrbøndene.

– Umulig å ta noe valg

– Bøndene må få kompensasjon basert på takst eller bruksverdi. De må heller ikke bli gevinstbeskattet når de i virkeligheten taper både livsverk, inntektsgrunnlag og formue. Og til slutt må det på plass en nøytral tvisteløsning. Staten kan ikke opptre på alle sider av bordet i en så viktig sak, sier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag.

Norges Pelsdyralslag har engasjert tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet og advokat Erik Keiserud som ekspertise på erstatningsrett og ekspropriasjon.

– Det er umulig å gjøre noen form for valg når ingen vet hva de har å forholde seg til. Allerede går mange glipp av omstillingsmuligheter fordi hverken de eller banken vet hva kompensasjonen blir eller hvor mye av den som må betales i skatt. Nå må regjeringen ta grep og sikre en løsning som gjør at bøndene kan planlegge for fremtiden. Saken må landes en gang for alle, sier Wormdahl.