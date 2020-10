Kalera bygger salatfabrikk i Denver, Colorado

Kalera-aksjen har gått som en rakett i gråmarkedet etter at Stein Erik Hagen og en rekke store investorer rykket inn og kapitaliserte opp ventureinvestor Bjørge Gretlands satsing på lukkede, økologiske drivhus.

Selskapet driver allerede to drivhusanlegg i Orlando, og har ytterligere to under bygging i Atlanta og Houston. Begge vil åpne tidlig i 2021. Nå lanserer de nok et anlegg, denne gang i Denver, Colorado, som er kjent matby med fokus på lokaldyrkede, ferske grønnsaker.

Rask utrulling av anlegg

Det nye anlegget skal stå ferdig mot slutten av 2021 slik at selskapet vil ha fem anlegg med en produksjon så høy som 3–400 ganger tradisjonell salatproduksjon.

– Vi er ett av de raskest voksende selskaper innen vertikalt landbruk i verden, og vil annonsere flere anlegg og utvide produksjonskapasiteten både nasjonalt og internasjonalt, sier gründer Bjørge Gretland til Finansavisen.

I tillegg til å gi 3–400 ganger større avlinger enn tradisjonelt landbruk er så mye som 95 prosent redusert vannforbruk et viktig element i Kaleras modell.

Dyrkningsmetoden kombinerer optimaliserte formler for næringsstoffer og lyssetting, presise miljøkontroller og særlige standarder for å opprettholde rene rom.

Selskapets automatiserte produksjonsanlegg er designet for rask utrulling.

Snart 5-doblet aksjekurs

I gråmarkedet har Kalera-aksjen steget fra 7 kroner i vinter til 33,50 nå. Det priser selskapet til 4,5 milliarder kroner.

Nylig hyret selskapet Bank of America Merrill Lynch, ABG Sundal Collier og Arctic Securities for å sette fart i børsnoteringsplanene som allerede var varslet skulle realiseres i løpet av inneværende år.

Offisielt var mandatet å bistå med en finansiell strategi og tilnærming til kapitalmarkedet for at selskapet skulle kunne trappe opp veksten ytterligere.