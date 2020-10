Ola Mæle casher inn mellom 500 og 550 millioner kroner på skog i Namdalen

DRØMMETREFF: Motepionér Ola Mæle har gjort en kule på skogsinvesteringen i Namdal. Nå skal han gi full gass med et hytteprosjekt i området.

I 2003 kjøpte Ola Mæle og forvalteren Ulvig Kiær 1,35 millioner mål skog i Namdalen av Norske Skog. Det endte med rettsak, og i 2009 ble det klart at Mæle fikk tildelt 730.000 mål for 88 millioner kroner.

Nå har investoren solgte 591.000 mål med skog til tyske LAM Landund Forstwirtschaft. Av dette er 180.000 mål produktive skogsarealer, der det står 1,4 millioner kubikk med skog.

– Hva ble skogen solgt for?



– Jeg kan ikke kommentere prisen, men jeg er veldig fornøyd med avtalen. Prosessen har gått over 1,5 år og Danske Bank har vært min rådgiver. Interessen har både vært stor fra aktører i Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Jeg er sikker på at tyskerne vil bli en god og langsiktig eier for området, sier Ola Mæle, som er kjent som en av gründerne bak BikBok, Henry Choice og Poco Loco.

Det var Trønder-Avisa som omtalte saken først.

Stor gevinst

Tyskerne kjøper aksjeselskapene Namdal Bruk, Store Bjørhusdal Bruk, Tunnsjø Bruk og Van Severen & Co. Budkampen var svært intens, hvor blant andre Statsbygg ble fullstendig satt på sidelinjen.

Markedsaktører Finansavisen har vært i kontakt med antyder en prislapp på mellom 500 og 550 millioner kroner. Det trekkes frem at Mæle har god grunn til å være fornøyd med salget, siden store deler av arealet er utmark.

Investoren har tidligere også solgt eiendommer for over 90 millioner kroner i både Bangdalen og Flatanger. Det gjør at den samlede Namdal-gevinsten er på over én halv milliard kroner.

Dermed har Ola Mæles skogsinvestering gjort opp for store tap i investeringsselskapet Bjerke Industrier, som har et samlet underskudd på 150 millioner kroner de siste 12 årene. I høst anslo Kapital at Mæle har en nettoformue på 1,15 milliarder kroner.

Øystein Stray Spetalen og Glen Rødland var også med på skogseventyret en periode, men duoen kan dog ikke skryte av samme gevinst.

– De seneste årene har skogsprisen utviklet seg veldig positivt. Massevirke ligger nå på rundt 350 kroner pr. kubikk, mens sagtømmer er rundt 200 kroner dyrere, sier investoren.

Selger ikke alt

Mæle blir riktignok sittende igjen med aksjene i Skorovas Gruber, som eier 140.000 mål hvor Skorovas Fjellandsby er igangsatt. Her skal investoren bygge opp et «Nordtrøndersk Sjusjøen» med inntil 1.000 hytter.

– Jeg er glad for at vi fant frem til en løsning der jeg kan beholde store arealer, siden jeg har en sterk tilknytning til området. Nå skal jeg gi full gass med hytteprosjektet og vi har infrastruktur på plass for 50 hytter, hvor den første hytten allerede er ferdig, sier Mæle.

– Hvordan er prisene?

– De er på et helt annet nivå enn sør for Dovre. Vi får kanskje mellom 400.000 og 500.000 kroner pr. tomt. Det blir spennende å se hvordan trønderne tar i mot prosjektet, sier han.

– Helt fantastisk

Finansmannen er er meget ivrig jeger og friluftsmann, noe som kan spores tilbake til barndommen, da han ble dratt med på jakt allerede på barneskolen.

– Namdalen er helt fantastisk for jakt og fiske. Vi hadde nylig en helt fenomenal rypejakt. Det er også meget bra med elg og hjort her, sier han.

På tampen av fjoråret skrev Finansavisen at Ola Mæle bygger to vannkraftverk på 50 gigawatt-timer i Namdalen sammen med Norsk Omnipower.

– Vannkraftverkene som snart er ferdige, og ligger i den ene eiendommen som er solgt til tyskerne, sier Mæle.