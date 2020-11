Henter styremedlemmer fra Red Lobster og Canica

Konsernsjef Kim Lopdrup i Red Lobster blir nytt styremedlem hos Kalera sammen med Chris Logan, som i dag er investeringsdirektør i Canica International.

FORNØYD: Daniel Malechuk, Kalera. Foto: Kalera

Lopdrup blir bragt inn for sin lange erfaring fra restaurantbransjen over landegrensene. Red Lobster har over 50.000 ansatte, og holder i dag til over det meste av USA, samt i Kina, Ecuador, Guam, Hong Kong, Japan, Malaysia, Mexico, Filippinene, Puerto Rico, Qatar og De forente arabiske emirater. Lopdrup har tidligere hatt ansvaret for Burger King i Nord-Amerika.

– Vi kunne ikke være mer begeistret for at Kim, en kjempe innen mat- og restaurantbransjen, ble med i styret vårt, sier Daniel Malechuk, adm. direktør i Kalera.

Chris Logan kommer fra Canica, etter å ha vært i både Deloitte og Goldman Sachs. Logan var også en av grunnleggerne av investeringsbanken Liberum Capital i London, og forskningssjef for det sveitsisk-baserte hedgefondet B1 Capital.

– Jeg er sikker på at Chris vil gi viktig økonomisk innsikt når vi vokser raskt og internasjonalt, sier Malechuk.