En av årsakene til himmelferden kan være at flere aksjeforum på Reddit har omtalt disse aksjene. Det har vært flere poster på forumene r/stocks , r/investing og r/wallstreetbets som har skapt mye engasjement. I r/wallstreetbets var både Tilray og Aphria på topp tre av selskaper som har blitt omtalt på forumet. Årsaken kan være at en mulig fusjon mellom disse to selskapene er under planlegging.