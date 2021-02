Både Aphria og Tilray har vokst kraftig siden nyttår, men nå er mye av veksten barbert bort. Førstnevnte ble handlet for 27 dollar per aksje i går – og handles nå til 17 dollar per aksje. Tilray har fått barbert bort nesten halvparten av aksjeverdien, og har i skrivende stund falt 48 prosent.