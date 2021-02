Kalera tapte 3,2 millioner dollar i fjerde kvartal

I fjerde kvartal 2020 omsatte det vertikale vekstselskapet Kalera for 227.000 dollar, opp fra 28.000 dollar i samme periode året før. Selskapet fikk et negativt nettoresultat på 3,23 millioner dollar, mot et negativt resultat på 2,22 millioner dollar i fjerde kvartal 2019.

«Covid-19 påvirket Kaleras økonomiske resultat negativt i løpet av 2020 på grunn av den midlertidige stengingen og deretter delvis gjenåpning av matvaretjenester i Florida, Kaleras kjernemarkedsfokus», skriver Kalera i kvartalsrapporten.

Maria Sastre foreslås som ny styremedlem i Kalera.

Onsdag morgen ble det kjent at Kalera har kjøpt Vindara, det første selskapet som har utviklet frø som er spesielt designet for bruk i vertikale vekstmiljøer innendørs. Vindara utvikler også andre landbruksmetoder for et kontrollert miljø.