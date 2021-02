Vekstselskap kjøper frøselskap

Det vertikale vekstselskapet Kalera har kjøpt Vindara, det første selskapet som har utviklet frø som er spesielt designet for bruk i vertikale vekstmiljøer innendørs. Vindara utvikler også andre landbruksmetoder for et kontrollert miljø (CEA), fremgår det av en børsmelding fra selskapet onsdag.

Frøene Vindara tilbyr skal gi produsenter et betydelig høyere avkastningspotensiale, mulighet for økt produksjonseffektivitet og bedre produkttilpasning. I tillegg skal de redusere vekstsyklusen.

Selskapets avlsprosess forkorter utviklingstiden fra de vanlige 5-7 årene til bare 12-18 måneder og forkorter planets vekstsyklus med flere dager, ifølge børsmeldingen.

Vindara, som er basert i Research Triangle, North-Carolina, inngår som et heleid datterselskap av Kalera og vil operere fra Kaleras hovedkvarter i Orlando. Den avtalte selskapsverdien for Vindara er 23,75 millioner dollar og vederlaget skal betales med 60 prosent kontanter og 40 prosent gjennom aksjer. Aksjeavtalen innebærer en lock-up på ni måneder.

Kalera-aksjen har steget 35,06 prosent i år til 43,0 kroner.