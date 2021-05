Kalera rapporterte driftsinntekter på 0,3 millioner dollar i første kvartal, mot 21.000 dollar i inntekter i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på minus 4,6 millioner dollar, mot minus 1,3 millioner i fjorårets tre første måneder.

Resultatet før skatt endte med et underskudd på 4,8 millioner dollar, mot et underskudd på 2,1 millioner i samme periode i fjor. Resultatet pr. aksje endte på minus 0,029 dollar, mot minus 0,031 dollar i fjorårets første kvartal.

I løpet av kvartal åpnet selskapet den nye fasiliteten i Atlanta, Georgia, som er Kaleras største produksjonsbygg. I tillegg kjøpte det Vindara, et selskap som utvikler frø for vekster innendørs. Kalera har også sikret seg en eiendom i St. Paul, Minnesota, som skal omgjøres til et produksjonsanlegg.

Selskapet opplyser også om at det satser mot en amerikansk notering av aksjene på Nasdaq-indeksen i løpet av andre halvdel 2021. Kalera jobber med de økonomiske rådgiverne i forbindelse med noteringsprosessen, og det er i ferd med å etablere et luxembourgsk morselskap for konsernet med navnet LuxCo.

Styret i Kalera vil innkalle til en generalforsamling for å godkjenne en fusjon av selskapet og LuxCo, hvor Kalera-aksjonærer vil motta aksjer i LuxCo som vederlag for sine aksjene i Kalera.

I en separat børsmelding fremgår det at Kim Lopdrup er utnevnt som ny styreformann i Kalera, ettersom selskapet sikter mot notering i USA. Lopdrup har vært i styret siden i fjor og fortsetter samtidig som adm. direktør i Red Lobster.

Les hele kvartalsrapporten her.

Kalera (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 0,3 0,002 Driftsresultat -4,6 -1,3 Resultat før skatt -4,8 -2,1 Resultat etter skatt -4,8 -2,1