Jordbær plukket av nordmenn blir dyrere

De strenge koronarestriksjonene gjør at norske jordbærbønder som hovedregel har måttet ty til norsk arbeidskraft for å få plukket jordbær.

Men uerfarne norske jordbærplukkere er mindre effektive enn de mer rutinerte utenlandske sesongarbeiderne. Det fører til at de bruker mer tid på å plukke bærene, og dermed må jordbærbøndene øke prisene.

Jordbærbonde Arnstein Pollestad – som er en av de største jordbærprodusentene på Østlandet – sier til Dagsavisen at han må øke prisen med fem kroner per kurv. Konsekvensen kan dermed bli dyrere jordbær i butikkene i år.

– Det kommer an på hvilke kjeder som er villige til å ta høyde for norsk effektivitet, sier han.

Grossisten Bama bekrefter at de venter en viss prisøkning i alle ledd, men at det er for tidlig å si noe om hvor stor den vil bli.

Pollestad regner med at de første norske jordbærene blir plukket den første helgen i juni.