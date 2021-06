Strømtrøbbel forsinker Kalera

Kaleras veksthus i Atlanta, Georgia har strømproblemer som påvirker vekstlysene, det har fått følger for leveransene, og gått ut over omsetningen i mai. Ifølge en børsmelding publisert tirsdag ettermiddag vil det også få følger for inntektene i juni og juli.

Leveransene som skulle vært gjort i løpet av sommermånedene vil nå finne sted i tredje kvartal, og selskapet opplyser at det ikke har fått noen kanselleringer på det som er bestilt.

Årsaken til problemene med vekstlysene ble identifisert forrige uk og nødvendige komponenter er bestilt. De er ventet levert i juli, og produksjonen ventes å være tilbake til normalen da.