Arctic Securities nedjusterer deres kursmål på Kalera til 50 fra tidligere 60 kroner pr. aksje, samtidig som det opprettholdes en kjøpsanbefaling på aksjen.

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset tirsdag kveld, ifølge TDN Direkt.

Arctic skriver at de antar lengre tid for oppskalering, og justerer derfor ned deres ebitda-estimater for 2022 og 2023 med henholdsvis 31 og 14 prosent.

Hittil i år har aksjen falt 7,7 prosent.