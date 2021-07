Foreslår nytt styremedlem til Kalera

Mandag kunngjorde Kalera at de den tidligere sjefen for REIT, Curtis McWilliams, er blitt anbefalt som ny styremedlem til det vertikale jordbrukselskapet.

I tillegg til å være tidligere sjef for en av USAs største restauranter, har McWilliams også en bred bakgrunn fra å sitte styrene til en rekke børsnoterte selskaper. Det er ventet at han vil komme med erfaringer som kan være nyttige å ha for Kalera, etter hvert som selskapet forbereder seg på rask innenlandsk og internasjonal ekspansjon.

I tillegg til å sitte i styret, er det også forventet at McWilliams vil være styreleder for Kalera's revisjonskomite med ansvar for tilsyn med finansiell rapportering og offentliggjøring.

– Curtis har hatt en enorm suksess som konsernsjef og har lang erfaring med å lede revisjonskomiteer. Han bringer også verdifull kompetanse med M&A-avtaler. Jeg er sikker på at han vil være en sterk bidragsyter til Kaleras suksess, sier styrelederen for Kalera, Bjørge Gretland.