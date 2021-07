Overgår forventningene med vannbesparelse

I en oppdatering tirsdag sier Desert Control, som ble notert på Euronext Growth 14. april, at de oppnådde flere milepæler i andre kvartal.

Selskapet fikk blant annet inngått sin første kommersielle kontrakt, hvor levering forventes å være gjennomført innen midten av oktober. I tillegg undertegnet de en avtale om strategisk partnerskap med Mawarid Holding Investment med mål om å akselerere operasjonell utrulling.

Den kommersielle avtalen, som er den første av sitt slag for Desert Control, innebærer et pilotprosjekt hvor Desert Controls Liquid Natural Clay (LNC) skal brukes på flere skogs- og landbruksområder i De forente arabiske emirater som Mawarid forvalter. Prosjektet har en kontraktsverdi for Desert Control på 375.000 dollar.

Gjennom et pilotprosjekt på for en high-end-eiendom i Abu Dhabi, klarte prosjektet å overgå målet om 25 prosent vannbesparelse. Resultatene kom inn med sterk ytelse på over 35 prosent besparelse, opplyser konsernsjef Ole Kristian Sivertsen. Piloten ble gjennomført på områder mindre enn 1.000 kvadratmeter av den mer enn 200 hektar store eiendommen, og i løpet av tredje kvartal har selskapet som mål å fortsette kommersielle forhandlinger for kontrakt om å distribuere LNC for den gjenværende eiendommen.

Ifølge «ørkenjegerne» er det gode nyheter når det kommer til andre generasjons LNC mobil fabrikkprototype. Den forventes å prestere nær 15.000 l/T-målet, i tråd med annonserte mål for produksjonsklyngen. Selskapet forventer at produksjon av flere LNC-produksjonsenheter starter i 3. kvartal for å fullføre første klynge.